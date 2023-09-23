В США не верят, что передача Киеву ATACMS изменит ход контрнаступления

Чиновники из администрации американского президента Джо Байдена считают, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не скажется на ход боевых действий в значительной степени. Об этом сообщило издание Politico .

Представители администрации выразили мнение, что эти ракеты не выручат украинские ВС и не смогут преломить ход сражения. Там подчеркнули, что ATACMS помогут Киеву, но не смогут развернуть ситуацию на 180 градусов.

Американские СМИ недавно сообщали о том, что Соединенные Штаты близятся к тому, чтобы принять решение о поставке Украине небольшой партии ATACMS с кассетной боевой частью. Утверждается, что президент Штатов уже успел пообещать их поставку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.