В США обеспокоены возрастом и рейтингом одобрения президента Байдена

В Демократической партии США обеспокоены возрастом действующего лидера страны и отсутствие популярности его реформ в сфере экономики, а также низким уровнем рейтинга популярности среди американцев, в отличие от экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico .

Отмечается, что возраст Байдена является камнем преткновения на ближайших президентских выборах, которые состоятся ровно через год. В связи с чем демократы настаивают на поиске стратегии, которая позволит нейтрализовать влияние данного пункта на его популярность.

Добавляется, что демократы заметили неактивную работу избирательного штаба Байдена в целях борьбы с угрозой со стороны республиканцев.