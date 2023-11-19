В США обеспокоены возрастом и рейтингом одобрения президента Байдена
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
В Демократической партии США обеспокоены возрастом действующего лидера страны и отсутствие популярности его реформ в сфере экономики, а также низким уровнем рейтинга популярности среди американцев, в отличие от экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что возраст Байдена является камнем преткновения на ближайших президентских выборах, которые состоятся ровно через год. В связи с чем демократы настаивают на поиске стратегии, которая позволит нейтрализовать влияние данного пункта на его популярность.
Добавляется, что демократы заметили неактивную работу избирательного штаба Байдена в целях борьбы с угрозой со стороны республиканцев.