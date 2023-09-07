Для Киева все уже кончено, а Москва решила дождаться, когда экономика Евросоюза полностью рухнет. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время интервью для Judging Freedom .

По словам Макгрегора, целью России является выждать момент, когда Запад согласится на переговоры, и когда экономика Евросоюза обрушится. Эксперт считает, что Киев уже «смотрит в бездну», а европейской экономике осталось недолго.

Он также заявил, что проблема Евросоюза заключается не только в экономической рецессии, но и приближающейся зиме, которая оставит Европу без нефти и газа.

По мнению Макгрегора, план российского правительства заключается в том, чтобы «подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится».

Эксперт также призвал помнить, что РФ не добивается потерь среди украинского населения, и намерена мирно жить как с Украиной, так и с Западом.