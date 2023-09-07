В США объяснили, чего ждет Путин
Фото: [Михаил Климентьев/ТАСС]
Для Киева все уже кончено, а Москва решила дождаться, когда экономика Евросоюза полностью рухнет. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время интервью для Judging Freedom.
По словам Макгрегора, целью России является выждать момент, когда Запад согласится на переговоры, и когда экономика Евросоюза обрушится. Эксперт считает, что Киев уже «смотрит в бездну», а европейской экономике осталось недолго.
Он также заявил, что проблема Евросоюза заключается не только в экономической рецессии, но и приближающейся зиме, которая оставит Европу без нефти и газа.
По мнению Макгрегора, план российского правительства заключается в том, чтобы «подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится».
Эксперт также призвал помнить, что РФ не добивается потерь среди украинского населения, и намерена мирно жить как с Украиной, так и с Западом.