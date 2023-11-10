В США объяснили давление на КНР попыткой ослабить РФ

Коллективный Запад оказывает давление на КНР для того, чтобы китайское правительство отказалось от российской помощи. Соответствующее заявление сделал первый замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо, его слова передает информагентство Reuters .

По словам заместителя министра, убедить китайскую сторону не помогать России, пытаются государства, на которых приходится половина от мировой экономики. Он заявил, что данный вопрос будет поднять и в отдельном диалоге между Китаем и Соединенными Штатами.

Недавно американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что для Штатов будет катастрофой, если китайско-американские экономические связи разорвутся. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты хотят здоровой конкуренции с китайской стороной.