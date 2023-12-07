РФ готовится наносить множество ударов по украинской ключевой инфраструктуре для того, чтобы окончательно раздавить ее. Соответствующее заявление сделал экс-сотрудник конгресса Соединенных Штатов Брэндон Вейхерт в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что российское правительство ведет подготовку к масштабной и длительной атаке. По словам эксперта, российская сторона соберет свыше тысячи ракет для того, чтобы наносить удары в самую глубь Украины и ее ключевой инфраструктуры.

Вейхерт также признал, что таких действий со стороны России можно было бы и избежать, но Соединенные Штаты отказались прикладывать усилия к примирению сторон конфликта и прекращению огня. Он подчеркнул, что Штаты могли сделать это еще полтора года назад.