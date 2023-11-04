По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, на одном из снимков в американском СМИ украинский лидер Владимир Зеленский похож на Адольфа Гитлера перед смертью. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он отметил, что всего лишь год назад Зеленский многим на Западе напоминал во все не Гитлера, а Черчилля.

По мнению Джонсона, сейчас президент Незалежной является никому не нужной пустышкой, поэтому пытается делать громкие заявления всего лишь для привлечения внимания к себе.

Он подчеркнул, что киевский режим сильно недооценил мощь России, поэтому осознают скорый факт капитуляции. Именно это становится причиной такого поведения Зеленского, который на словах старается сохранять иллюзию контроля над ситуацией.