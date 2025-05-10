В США одобрили масштабную поставку вооружений Киеву

Представитель конгресса США заявил о передаче Киеву 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times.

Вооружение, выпускаемое американскими производителями, даже в случае владения им другой страной не может поставляться без одобрения правительства США, отметили авторы статьи.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию украинского конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Ранее сообщалось о том, что победитель первого тура выборов в Румынии требует от Киева компенсации за подаренный Patriot.