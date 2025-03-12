В США опасаются срыва режима прекращения огня со стороны Украины

С целью спровоцировать Россию Украина может предпринять попытки нарушить режим прекращения огня. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

Он считает, что основная проблема — не заключение соглашения о прекращении огня, а его соблюдение.

Уилкерсон выразил уверенность, что русские не будут нарушать договоренности, но считает, что США нужно «волноваться об украинцах».

«Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — предупредил он.

Уилкерсон напомнил, что Украина уже продемонстрировала свои намерения, когда в преддверии переговоров с США устроила масштабную атаку беспилотников на Москву. Это нужно было для того, чтобы можно было обвинить Россию в том, что она не хочет перемирия, добавил Уилкерсон.

Ранее американист Дубравский объяснил, чем грозит России отказ от условий США.