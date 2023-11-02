В США опровергли планы по проведению ядерных испытаний

Старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди сообщил, что Вашингтон не планирует проводить ядерные испытания.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант». Он также прокомментировал отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью», – сказал Вадди.

Он назвал позицию России «неправильным шагом», который отдаляет страны от вступления в ДВЗЯИ. Вадди призвал Москву также не прибегать к испытаниям ядерного оружия.

В четверг, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Ранее соответствующие изменения были подготовлены спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Таким образом, подписанный российским лидером документ отменяет ст. 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В нем предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, который был подписан Москвой 24 сентября 1996 года в США.

ДВЗЯИ – это многосторонний международный договор, который запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы гражданских или военных целях в любом месте. Участниками договора не являются Пакистан, КНДР, Индия, Бутан, Барбадос, Маврикий, Саудовская Аравия, Сирия, Тонга, Южный Судан и Палестина.