Премьер-министра Индии Нарендру Моди раскритиковали за его сотрудничество с Путиным и Си Цзиньпином, как сообщил телеканал Fox News.

Советник президента США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выразил недовольство относительно сотрудничества премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что, несмотря на то, что Моди является отличным лидером, ему непонятно, почему тот поддерживает отношения с этими политиками, учитывая, что Индия представляет собой крупнейшую демократию в мире.

Наварро также подчеркнул, что индийские элиты в итоге используют сотрудничество с Россией в своих интересах, в то время как простые граждане страны сталкиваются с экономическими трудностями вследствие этого.

