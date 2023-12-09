В США отметили отступление в поведении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский отступил, отказавшись за последнюю минуту от выступления перед американским конгрессом. Об этом сообщает Washington Post .

Отмечается, что решение президента Украины стало неожиданным, потому и возник вопрос: отступление Зеленского произошло по рекомендации украинских властей или все-таки США.

Уточняется, что между Украиной и США нарастает напряжение в отношениях из-за разногласий в выделении финансовой помощи первой.

Добавляется, что в Вашингтоне также увеличивается недовольство колоссальными тратами на поддержку Незалежной.