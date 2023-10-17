В США отметили тревожную деталь в состоянии Байдена

Ведущий американского телевизионного канала CBS Скотт Пелли выразил обеспокоенность внешним видом президента Соединенных Штатов Джо Байдена после интервью с ним. Журналист утверждает, что на лидере видными признаки «усталости». Об этом сообщил местный телеканал Fox News .

CBS опубликовали стенограмму беседы с Байденом, куда было включено несколько ремарок с комментариями Пелли. В них журналист подметил, что прошлая неделя выдалась «тяжелой», и по президенту это видно.

Он также подчеркнул, что во время беседы с Байденом, американский госсекретарь Энтони Блинкен был в Израиле, а глава Пентагона – на заседании НАТО по Украине. Пелли прокомментировал: старейший президент страны, как будто, уже устал руководить, но четко выступал, за что выступает.

Fox News подметили, что возраст Байдена, которому скоро исполнится 81 год, беспокоит многих политиков и журналистов. Более того, опросы также указывают на беспокойство среди избирателей. Большинство американцев уже сходится во мнении, что Байден уже слишком стар для еще одного срока.