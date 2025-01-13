Российские военные вновь продемонстрировали свою эффективность в защите стратегически важной территории, сдержав наступление танков ВСУ на Курской дуге. Об этом пишет американское издание Forbes.

5 января российские оптоволоконные беспилотники, задействованные в борьбе с атакой ВСУ, сыграли ключевую роль в этом противостоянии. Как отметил источник, дроны поразили украинские танки, среди которых оказались и современные образцы, такие как американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2.

Курская дуга является символом советского сопротивления в ходе Второй мировой войны, где в 1943 году произошла Курская битва. Эта сражение привело к решительной победе Красной армии и значительно изменило ход войны, сорвав наступательные планы нацистской Германии.

Ранее военнослужащие ВДВ из Бурятии провели акцию с призывом бойцов ВСУ сдаться. Российские солдаты использовали листовки, сброшенные с дронов, для агитации украинских военных.

Ранее ТАСС сообщил, что ВС РФ нарушили логистику ВСУ, перерезав одну из ключевых трасс.