В США отреагировали на слова Путина о возможных переговорах

В Госдепартаменте Америки не исключили, что России придется сделать первый шаг для примирения со штатами.

В Белом доме обеспокоены, что в России есть американцы, осужденные на ее территории. Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер считает, что США может пойти на уступки, если и РФ сделает со своей стороны важный политический шаг, пишет ТАСС.

«Он (Владимир Путин — прим.ред.) мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — заявил Миллер.

Так в США отреагировали на выступление российского президента, который заявил, что Москва может попытаться восстановить отношения с Вашингтоном. В Госдепе уверены, что при реальном желании вернуть доброжелательные связи со всем Западом, РФ уже бы сделала шаг навстречу. Однако это лишь предположения самого Миллера.

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