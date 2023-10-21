В США озвучили неутешительный для Украины прогноз на следующий год
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Украине придется крайне непросто в 2024 году из-за того, что РФ активно наращивает военное производство, а Соединенные Штаты меняют внешнеполитические приоритеты. Соответствующее заявление сделали американские военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс во время подкаста портала War on the Rocks.
Эксперты отметили, что российские усилия на почве производства военной техники приносят стране плоды. Они отметили, что РФ успешно увеличивает масштабы производства снарядов для артиллерии и БПЛА. Кофман и Эванс также выразили мнение, что тенденция роста сохранится и на протяжении 2024 года.
Один из аналитиков отметил, что в американском Белом доме сейчас происходит смена внешнеполитического курса, которая, по его мнению, станет причиной для снижения поддержки Украины. Он также подчеркнул, что внимание Соединенных Штатов сейчас сконцентрировано на Израиле и на противостоянии с Китаем.
«Украину ждет печальная картина», — заключили они.