В США озвучили неутешительный для Украины прогноз на следующий год

Украине придется крайне непросто в 2024 году из-за того, что РФ активно наращивает военное производство, а Соединенные Штаты меняют внешнеполитические приоритеты. Соответствующее заявление сделали американские военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс во время подкаста портала War on the Rocks .

Эксперты отметили, что российские усилия на почве производства военной техники приносят стране плоды. Они отметили, что РФ успешно увеличивает масштабы производства снарядов для артиллерии и БПЛА. Кофман и Эванс также выразили мнение, что тенденция роста сохранится и на протяжении 2024 года.

Один из аналитиков отметил, что в американском Белом доме сейчас происходит смена внешнеполитического курса, которая, по его мнению, станет причиной для снижения поддержки Украины. Он также подчеркнул, что внимание Соединенных Штатов сейчас сконцентрировано на Израиле и на противостоянии с Китаем.