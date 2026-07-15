Стоматологический детектор: россияне назвали главный «красный флаг» во внешности

Аналитики сервиса Twinby и клиники RuDenta выяснили, что восприятие красоты в РФ сместилось от анатомических стандартов к оценке физического и ментального благополучия личности. С результатами ознакомилась « Газета.Ru »

Респонденты всех возрастов расшифровывают внешность как набор биомаркеров. Главные критерии симпатии — ухоженность (73,1%), улыбка (49,6%), осанка (40,9%) и здоровая кожа (38,75%). Эти характеристики подсознательно трактуются как доказательство крепкого иммунитета и психологической стабильности.

Для 92,8% внешность критична для романтического интереса, но стратегии оценки разнятся. Мужчины сканируют пропорции тела и лица, при этом 49,5% предпочитают натуральный облик без явных вмешательств. Женщины включают «социальный радар» — для 51,8% важнее харизма и энергетика, чем конкретные черты.

С возрастом восприятие становится целостным. Интерес к одежде падает с 48% у молодежи (18–21 год) до 18% у аудитории 45+. Значимость улыбки зеркально растет: с 45,7% до 62,2% соответственно.

Россияне считают симпатичными веснушки, кудри, бледную кожу, горбинку носа и родинки. Женщины дополнительно выделяют легкую небритость и раннюю седину.

Главный фактор отторжения — неприятный запах (79%). Состояние зубов названо серьезным «красным флагом» (54%). С возрастом внимание к стоматологии удваивается: с 21% у молодых, до 40% после 32 лет, что свидетельствует о смещении приоритетов от эстетики к практичности и здоровью.

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