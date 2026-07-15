Врач объяснила, как помочь близкому с алкогольной зависимостью

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с « Лентой.ру » рассказала, как помочь близкому человеку с признаками алкогольной зависимости. По ее словам, важно действовать без эмоций, по четкому плану, начиная с наблюдения за симптомами, затем переходя к спокойному разговору и обращению к специалистам.

Психотерапевт рекомендовала избегать обвинений и публичных сцен, так как агрессия и стыд лишь усугубляют проблему. Разговор стоит начинать в приватной обстановке, когда близкий трезв и не уставший. Описывать следует факты, а не давать личные оценки. Поводом для беспокойства она назвала увеличение частоты употребления, потерю контроля, ухудшение работоспособности, конфликты и финансовые проблемы. Если присутствуют два-три признака, пора планировать разговор.

Крашкина посоветовала использовать технику мотивационного интервью: задавать открытые вопросы, отражать ответы и поддерживать автономию человека, чтобы он сам осознал проблему. При ежедневном употреблении в больших объемах или симптомах отмены — треморе, потливости, тревоге, тошноте — необходима экстренная помощь врача.

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