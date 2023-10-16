В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

Украинский президент Владимир Зеленский сильно ошибся, когда решил довериться Соединенным Штатам, и теперь ему стоит подумать о своей безопасности. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works .

Аналитик заявил, что Украина совершила ошибку, которую допустили многие – они поверили США. Джонсон заявил, что Штаты делают так из раза в раз: гарантируют помощь, а потом принявшим ее приходится нанимать охрану, чтобы спастись.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты решили убрать украинские власти на второй план, переместив свое внимание на Израиль. По словам Джонсона, израильское государство теперь является главным приоритетом для Вашингтона.