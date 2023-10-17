В США потребовали от Байдена не скрывать правду об Украине
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Американцы имеют право знать, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет колумнист The American Conservative Питер ван Бурен.
Обозреватель требует от президента Джо Байдена объяснить, какие цели США преследуют, поддерживая конфликт на Украине. Если речь о том, чтобы заставить Россию покинуть занятые в ходе спецоперации территории, американцы должны знать, что этот план полностью провалился.
Нужно понимать, что в этой ситуации собирается делать американский лидер.
«О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента», – заключил ван Бурен.