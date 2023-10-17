В США потребовали от Байдена не скрывать правду об Украине

Американцы имеют право знать, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением ВСУ, пишет колумнист The American Conservative Питер ван Бурен.

Обозреватель требует от президента Джо Байдена объяснить, какие цели США преследуют, поддерживая конфликт на Украине. Если речь о том, чтобы заставить Россию покинуть занятые в ходе спецоперации территории, американцы должны знать, что этот план полностью провалился.

Нужно понимать, что в этой ситуации собирается делать американский лидер.