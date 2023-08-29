В США пожалели о попытке уничтожить Россию

Эскалация конфликта на Украине – это провальная попытка Запада уничтожить РФ. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted .

Макгрегор заявил, что американское правительство спровоцировало российского президента Владимира Путина на проведение СВО на Украине. Полковник отметил, что Штаты были поражены тем, что РФ зашла на украинскую территорию, так как пришли к ложному заключению, что это их шанс на поражение РФ.

Эксперт заявил, что Запад просчитался, когда стал рассчитывать на поражение России. Он также подчеркнул, что весной Соединенные Штаты отговорили президента Украины Владимира Зеленского от проведения переговоров о мире.

Макгрегор отметил, что после этого, РФ сменила стратегию, встав в оборону, в которой украинские ВС начали нести огромные потери.

Недавно Макгрегор заявил, что Штаты могут ввести собственные войска на территорию Украины, но американское правительство не осознает реального положения дел в стране.