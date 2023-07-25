В США предложили инициировать импичмент Байдену

Политик выступил с таким предложением во вторник, 25 июля. Его слова цитируют РИА Новости.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», – сказал Маккарти.

По его мнению, такой шаг позволит законодательному органу США более корректно провести расследование в сфере сбора информации.

Сейчас в Соединенных Штатах расследуют дело сына Байдена – Хантера. Особое внимание со стороны общественности и прессы приковано к делу вокруг Burisma Holdings. Американский сенатор Чак Грассли ранее опубликовал документ ФБР, в котором анонимный информатор поделился коррупционной схемой, которую использовал сын президента США, взаимодействуя с этой украинской компанией.

В приведенном документе говорится о том, что представили Burisma предложили Хантеру место в совете директоров взамен на защиту от отца – Джо Байдена.

В ноутбуке Хантера также находили множество секретных документов, которые свидетельствуют о совершенных преступлениях сына американского лидера. Среди них – свидетельства уклонения от уплаты налогов и нарушение Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).