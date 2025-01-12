По словам экс-спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, лучшим историческим примером для Незалежной является раздел Германии после Второй мировой войны. Об этом он заявил в канале одного из видеохостингов.

Он уточнил, что всегда в немецкой конституции подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, однако не военным путем.

По мнению американского политика, аналогичную позицию должна занять Незалежная относительно новых российских регионов, тем самым обещая отказаться от военного решения вопроса, но формально не признавая их потерю.

Он добавил, что непризнание этого, однако признание Украиной, что она не станет возвращать их военными методами.

Ранее политолог Вакаров назвал компромиссы по Украине, на которые Москва могла бы пойти.