В США предложили тестировать политиков на умственные способности

Бывшая постоянный представитель США при ООН и кандидат в президенты страны Никки Хейли предложила проверять политиков на умственные способности. С такой инициативой она выступила, давая интервью телеканалу CBS News .

По ее мнению, тестирование необходимо проводить среди кандидатов, претендующих на высшие государственные должности в США. Хейли считает, что от чиновников нужно требовать соответствующую справку о состоянии здоровья.

«Я думаю, что должны быть тесты на умственные способности... Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить», – сказали Хейли.

Сама Хейли выступает за возрастные ограничения сроков пребывания на политических должностях.

Прецедентном для подобной инициативы стал недавний случай с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконнеллом. Во время разговора с журналистами политик ушел в прострацию. Кроме того, американская общественность и мировые СМИ давно обратили внимание на поведение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который часто допускает ошибки во время своих выступлений и ведет себя странно.

В 2023 году Байдену исполнится 81 год. Он представляет партию демократов и руководит США с 2020 года. На посту президента он сменил Дональда Трампа, которому на данный момент 77 лет. Оба политика выдвигаются на пост главы государства. Выборы пройдут в 2024 году.

СМИ обращали внимание на жесты Байдена, который часто здоровается с пустотой, а также спотыкается на трапах.