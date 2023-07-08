В США предположили, что поставки кассетных бомб являются политическим ходом Байдена

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что решение о поставке ВСУ кассетных снарядов было политическим ходом со стороны президента США Джо Байдена для того, чтобы имитировать поддержку Украины. Об этом Риттер рассказал в интервью для Judging Freedom .

В нем Риттер заявил, что подобное решение объясняется политическим жестом для успокоения настроения общественности. После такого жеста, Байден смело сможет заявить, что Штаты помогают Украине, объясняет эксперт.

Разведчик также указал на бесполезность кассетных боеприпасов в условиях позиционных боевых действий. Он объяснил, что ВС РФ закрепилась в окопах, так что решение власти только подорвет авторитет США, но никак не поможет украинским боевикам.