Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что день захвата ракеты Storm Shadow ВС РФ станет плохим для стран Запада. По его словам, это позволит России изучить ракету и без труда справляться с ней в будущем. Слова разведчика передают РИА Новости .

Риттер считает, что инженеры произведут анализ ракеты и найдут в ней уязвимости, что позволит РФ нейтрализовать их в будущем. Разведчик назвал этот день нехорошим для Украины, Британии и Франции, ведь это день, когда РФ научится выводить из строя Storm Shadow.

«Будет изучен каждый аспект Storm Shadow», – прогнозирует Риттер.

Он также предположил, что русские ученые изменят радары ВС для возможности отслеживания ракет.

6 июля стало известно о том, что ракета попала в руки ВС РФ после того, как была сбита в Запорожской области. Считается, что она представляет значительную информационную ценность.