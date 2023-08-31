В США предрекли провал ВСУ из-за нежелания слушать

Контрнаступление ВСУ имело бы гораздо больше успехов, если бы его планировкой занимались Соединенные Штаты. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью для Judging Freedom .

Шаффер отметил, что в Штатах имеются эффективные бронетанковые соединения для пробития вражеской обороны. Эксперт заявил, что если бы планировкой контрнаступления занимались в США, оно бы выглядело совсем иначе.

Шаффер также сообщил, что американские советники консультируют Киев, но командование украинских ВС игнорирует их советы.

Эксперт также ответил неспособность ВСУ составить целостный план является еще одной проблемой. По словам Шаффера, им мешает тот факт, что советы поступают от всех членов НАТО.