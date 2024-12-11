В США предсказали новый удар «Орешником»

В ближайшие дни США ожидают новый запуск российской ракеты «Орешник» по целям на Украине в ответ на атаку ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Аналитики считают, что Россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности в ответ на недавние атаки украинских войск западным оружием.

В среду, 11 октября, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге американскими баллистическими ракетами ATACMS. Всего украинская армия выпустила в направлении РФ шесть таких снарядов.

По данным Министерства обороны РФ, все ракеты были успешно сбиты и перехвачены ракетным зенитным комплексом (ЗРК) «Панцирь» и системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отметили, что Россия уже подготовила ответ на атаку по территории со стороны Киева.

Впервые российские войска применили инновационную ракету средней дальности «Орешник» в ноябре. ВС РФ атаковали ею завод по производству военной техники и оружия в Днепропетровске. Как отметил президент России Владимир Путин, этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на российские объекты в Курской и Брянской областях.

Ранее издание The National Interest сообщило, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине в ответ на «Орешник».