NI: США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине в ответ на «Орешник»

Соединенные Штаты могут дать ответ России на ее применение ракет «Орешник». Они в состоянии разместить на украинской территории свои ядерные бомбы. Об этом сообщило издание The National Interest.

По утверждению журналистов, такие планы есть у Белого дома. Там подумывают о том, чтобы дать хоть какой-то ответ России на ее применение систем «Орешник». Американцы не в состоянии перехватывать гиперзвуковые ракеты, поэтому они задумались о размещении на Украине своих ядерных бомб.

«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику», — указано в статье.

Данный тип бомб рассчитан на их применение с помощью стратегических бомбардировщиков. Они, по мнению Запада, могут стать оптимальным ответом на российский «Орешник».

Ранее президент Путин заявлял, что появление «Орешника» позволяет минимизировать необходимость применения ядерного оружия. Новые ракетные системы способны обеспечивать эффективную защиту РФ и сдерживать вероятного противника без задействования ядерных зарядов.