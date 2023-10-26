В США представили проект о разделении помощи Израилю и Украине

Группа республиканцев в Конгрессе США представила проект, который позволит передать «миллиарды долларов Израилю, а не Украине», сообщает The Wall Street Journal.

Помощь Израилю будет заложена в отдельном законопроекте.

20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную военную помощь на общую сумму $106 млрд. Эти средства должны были распределиться между Украиной, Израилем и иные цели в сфере национальной безопасности.

Республиканцы в Конгрессе считают, что помощь Израилю должна выделяться вне привязки к событиям на Украине, а каждую внешнеполитическую цель нужно оценивать индивидуально.

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