В США предупредили об уникальном оружии России

В распоряжении России находится зенитная ракета, которой нет аналогов ни у одной страны. РФ также производит больше ПВО-боеприпасов, чем все государства-члены НАТО вместе взятые. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine .

В материале отмечается, что загоризонтная ракета 40Н6 российского производства позволяет С-400 наносить удары по низколетящим самолетам и крылатым ракетам с большой дистанции. По словам автора, в мире больше нет систем, способных на такое.

Там напомнили, что изгиб поверхности планеты мешает зенитным ракетам наносить удары по целям на малой высоте и большой дистанции. В то же время, способность российского снаряда поражать такие цели в журнале назвали «бесподобной».

РФ обходит другие страны и по количеству производимого оружия. Автор утверждает, что Россия может одновременно поставлять С-400 в Белоруссию и Индию, и пополнять расход ракет в боях на Украине.