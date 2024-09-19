В сенате США причислили Россию к «клубу зарубежных противников»

Выступая в среду, 18 сентября, на открытых слушаниях в верхней палате Конгресса по вопросам вмешательства в предстоящие в ноябре нынешнего года американские выборы извне, сенатор отметил, что, помимо России, в данном «списке» также Китай, Иран и Северная Корея.

«Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники», — сказал Уорнер, его цитирует РИА Новости.

12 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.