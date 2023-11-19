По словам американского журналиста Гарланда Никсона, поражение Незалежной станет катастрофой для Вашингтона, так как в этом случае США потеряют статус сильной державы на фоне мирового сообщества. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что внимание мира приковано к украинскому конфликту неспроста: Вашингтон ввязался в конфликт со сверхдержавой.

По мнению журналиста, у Белого дома и раньше были ошибки, тем не менее тогда Вашингтон обладал экономической, дипломатической и индустриальной мощью, из-за чего такие просчеты «сходили с рук».

Он уточнил, что из-за потери мощи США на фоне поражения Украины мир будет многополярным.