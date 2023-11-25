Украинские ВС никак не могут вытеснить российских солдат с территорий Донбасса и Крыма. Соответствующее заявление сделал американский политический обозреватель Бен Шапиро в своем блоге на видеохостинге YouTube .

В своем видео Шапиро заявил, что он был бы и рад дальше финансировать украинские войска со своих налогов, если бы они правда могли вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма. По словам обозревателя, ВСУ явно продемонстрировали свою невозможность это сделать. Эксперт задается вопросом, не выбрасывают ли американцы деньги, продолжая спонсировать украинские войска.

Обозреватель также напомнил, что Соединенные Штаты собирались поддерживать Киев до тех пор, пока ситуация не встанет в тупик. По его мнению, это и произошло.