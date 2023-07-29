В США признали ошибку допущенную в отношении РФ

США ошиблись при оценке состояния РФ перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Макгрегор заявил, что правительство Штатов не поняло, с кем ввязывается в противостояние. Вашингтон полагал, что РФ осталось тем государством, что в 1990-ых годах, предполагает эксперт. Он заявил, что США упустили все, что Путин сделал на посту президента за эти годы.

Более того, там не уследили за тем, как в РФ появилась научно-техническая база для производства продвинутой военной техники, отметил Макгрегор. Он заявил, что США ошиблись, когда начали против РФ такой же «крестовый поход», как был с Афганистаном, Ираком и Сирией, ошибочно полагая, что Россия, как и перечисленные страны, не сможет оказать сопротивления Штатам.

Макрегор заключил, что правительство уже осознало свою правоту, но никто так и не выходит с заявлением о том, что пора перестать нести потери и двигаться дальше.