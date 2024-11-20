Запад перестал определять общий вектор мировой политики, и это ярко показал прошедший в Бразилии саммит G20. Об этом заявило в своей статье агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что каждое заявление, которое делается после встречи глав стран «Большой двадцатки», на протяжении последних 2,5 лет все менее категорично по отношению к конфликту на Украине. Это говорит о том, что все меньше стран желает продолжает играть по правилам, установленным Западом. Во время последнего саммита в воздухе уже ощущалось возвращение Трампа на должность главы Белого дома, и в этих условиях государствам глобального Юга было очень комфортно.

Агентство указало, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди неизменно находились в центре внимания на протяжении всего мероприятия, которое проходило в Рио-де-Жанейро.

Ранее западная пресса уже отмечала отсутствие каких-либо категорических формулировок, которые были приняты в отношении РФ по итогам саммита. Несколько делегаций из Европы настаивали на более жесткой резолюции, но они были вынуждены снять свои предложения так как побоялись, что их требования помешают принять общее согласованное заявление.