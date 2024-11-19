Financial Times: Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20

Несколько делегаций из Европы настаивали на более строгих формулировках в отношении России в контексте конфликта на Украине в заключительном коммюнике саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии. Однако позже они отказались от своих требований, опасаясь, что это может помешать достижению согласованного заявления. Об этом сообщил Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Европейские дипломаты считают, что текущие формулировки не отражают всю необходимую строгость. В итоговой декларации, принятой на саммите лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, говорится о том, что государства Группы двадцати приветствуют все конструктивные шаги, направленные на установление устойчивого мира на Украине.

Лидеры «двадцатки» акцентировали внимание на «человеческих страданиях и негативных последствиях для глобальной продовольственной и энергетической безопасности», вызванных украинским конфликтом.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20.