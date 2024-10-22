В США признали утрату Штатами военного превосходства в мире

Дэн Куэйл, бывший вице-президент США во времена Джорджа Буша-старшего, в своей статье для Wall Street Journal выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты продолжают терять свое военное преимущество на глобальной арене.

Он отметил, что армия США полагается на корабли и самолеты, которые были модернизированы еще несколько десятилетий назад.

В то же время Китай обходит американские вложения в передовые технологии, включая автономные системы, гиперзвуковые и кибернетические вооружения, а также космическую технику.

Также адмирал Майк Маллен, ранее возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов США, предупреждал, что если Пентагон не инициирует необходимые изменения, Китай может обойти США в области военных инноваций.

Ранее сообщалось, что йеменская группировка «Ансар Аллах» провела атаки на три эсминца американского флота. В ходе операции были задействованы 23 баллистические крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.