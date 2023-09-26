Настало время прекратить конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин во время своего выступления возле американского Капитолия. Об этом сообщило издание РИА Новости .

«Этой стране нужен мир», – скандировала Грин возле здания Конгресса.

По ее словам, Конгресс Соединенных Штатов продолжает выписывать чеки и отправлять их Киеву, не прислушиваясь к мнению американских граждан, которым важна собственная граница и благополучие.

Грин указала на то, что в данный момент, если житель Штатов выступает против финансирования Киева, то его мнение никто не будет учитывать. Она подчеркнула, что у данной группы граждан сейчас нет права выбора.

Недавно Грин заявила о своей уверенности в том, что выделение Украине средств от Соединенных Штатов ведет к спонсированию нацизма. Конгрессвумен призвала коллег сфокусироваться на своем государстве, а не на Украине.