В США призвали превратить конфликт на Украине
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Настало время прекратить конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин во время своего выступления возле американского Капитолия. Об этом сообщило издание РИА Новости.
«Этой стране нужен мир», – скандировала Грин возле здания Конгресса.
По ее словам, Конгресс Соединенных Штатов продолжает выписывать чеки и отправлять их Киеву, не прислушиваясь к мнению американских граждан, которым важна собственная граница и благополучие.
Грин указала на то, что в данный момент, если житель Штатов выступает против финансирования Киева, то его мнение никто не будет учитывать. Она подчеркнула, что у данной группы граждан сейчас нет права выбора.
Недавно Грин заявила о своей уверенности в том, что выделение Украине средств от Соединенных Штатов ведет к спонсированию нацизма. Конгрессвумен призвала коллег сфокусироваться на своем государстве, а не на Украине.