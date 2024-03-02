По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, представители государств-членов НАТО должны прислушаться к тому, что сообщил российский лидер в своем послании Федеральному собранию. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что в отличие от американского лидера Владимир Путин не несет чушь, его каждое слово имеет глубокий смысл.

По мнению бывшего разведчика США, президент РФ несколько раз предупреждал западные страны об опасности военного освоения Незалежной, а Вашингтон и Брюссель проигнорировали сказанное, поэтому теперь демилитаризуется не только Незалежная, но и весь военный блок.

Он уточнил, что глава российского государства дал понять, что НАТО фактически нет, это черная дыра.

Напомним, что президент РФ в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации, и напомнил о том, что Россия также является ядерной державой.