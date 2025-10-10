В США призвали Запад осознать, что Украина уже потеряна для него
АТ: Западу стоит осознать, что он уже фактически потерял Украину
Западным странам стоит понять, что Украина практически уже потеряна для них. Такое мнение высказал американский журнал American Thinker.
По утверждению издания, российский президент Владимир Путин с самого начала специальной военной операции дает Западу понять, что РФ не потерпит расширения Североатлантического блока на восток.
«Он дал понять, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой», — указали авторы статьи.
Журналисты добавили, что Украина уже по большей части потеряна для Запада, и западным политикам необходимо это понять и принять.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что украинский конфликт вступает в решающую фазу. По его мнению, для ВСУ ситуация ведет к коллапсу. Он также указал на растущее отчаяние в европейских странах, чьи правящие круги, по его словам, сделали крайне рискованную ставку на этот кризис. При этом эксперт не исключил, что в отчаянной попытке переломить ход событий европейские лидеры могут пойти на обострение.