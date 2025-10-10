Западным странам стоит понять, что Украина практически уже потеряна для них. Такое мнение высказал американский журнал American Thinker.

По утверждению издания, российский президент Владимир Путин с самого начала специальной военной операции дает Западу понять, что РФ не потерпит расширения Североатлантического блока на восток.

«Он дал понять, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой», — указали авторы статьи.

Журналисты добавили, что Украина уже по большей части потеряна для Запада, и западным политикам необходимо это понять и принять.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что украинский конфликт вступает в решающую фазу. По его мнению, для ВСУ ситуация ведет к коллапсу. Он также указал на растущее отчаяние в европейских странах, чьи правящие круги, по его словам, сделали крайне рискованную ставку на этот кризис. При этом эксперт не исключил, что в отчаянной попытке переломить ход событий европейские лидеры могут пойти на обострение.