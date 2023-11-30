В США призывают Байдена вынудить Украину на переговоры

Журналисты отметили, что американское правительство делает недостаточно, когда призывает украинскую сторону к переговорам за закрытыми дверями. Более того, является неразумным откладывание дипломатических инициатив до выборов следующего американского президента, потому что Украина может даже столько не продержаться, заявили авторы.

В издании считают, что реалистичных перспектив укрепления и улучшения своих позиций на поле боя для украинских ВС уже нет и не будет. По предположениям авторов, лучшим решением для украинского президента Владимира Зеленского было бы прекращение конфликта и его мирное решение.

Автор предупредил, что ВСУ могут не продержаться до следующих выборов, зато РФ точно к тому времени отвоюет еще большую часть Украины, что поставит администрацию президента перед выбором: признать украинское поражение или грозить ядерным конфликтом России.