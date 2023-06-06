В США прокомментировали атаку на Каховскую ГЭС

В Белом доме выступили с официальным комментарием касаемо ситуации на Каховской ГЭС. Информацию об этом сообщает РИА Новости вечером вторника, 6 июня.

По данным издания, администрация США прокомментировала, что внимательно следит за ситуацией на Каховской ГЭС, и при этом на данный момент не подтверждает причастность России к этому инциденту.

Напомним, что из-за ЧП на Каховской ГЭС начались затопления населенных пунктов. В зоопарке Новой Каховки подтвердили гибель 300 животных. Гидроэлектростанции появились в середине 19 века, чтобы регулировать сток Днепра, орошение земель и электроснабжение.