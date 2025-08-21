В США прокомментировали территориальные притязания России на Украину

«Украина хочет быть уверена (…) в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже взяли под свой контроль, но некоторые — нет», — отметил он.

Вэнс также подчеркнул, что организация встречи между лидерами России и Украины могла бы стать важным шагом на пути к возобновлению переговорного процесса и достижению взаимоприемлемых решений для мирного урегулирования текущего конфликта. По его мнению, прямой диалог между сторонами необходим для продвижения к миру.

Ранее сообщалось, что Путин не намерен встречаться с Зеленским до капитуляции Украины.