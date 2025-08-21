В США прокомментировали территориальные притязания России на Украину
Вэнс: Россия хочет получить контроль над определенными землями на Украине
Фото: [unsplash.com]
Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение о стремлении России получить больше украинских территорий.
«Украина хочет быть уверена (…) в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже взяли под свой контроль, но некоторые — нет», — отметил он.
Вэнс также подчеркнул, что организация встречи между лидерами России и Украины могла бы стать важным шагом на пути к возобновлению переговорного процесса и достижению взаимоприемлемых решений для мирного урегулирования текущего конфликта. По его мнению, прямой диалог между сторонами необходим для продвижения к миру.
