В США провели переговоры с Украиной о прекращении конфликта с РФ

Республиканцы со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и Киева прекращение конфликта на Украине. Об этом стало известно NBC News.

Советники Дональда Трампа обсудили с действующей американской администрацией и украинским руководством пути решения конфликта на Украине. Однако стороны не пришли к единому мнению и к общей концепции плана.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. Как именно — республиканец не уточнил. Только после избрания на пост он признался в беседе с Time, что может использовать оказание помощи Украине для давления на Россию.

Напомним, что официальная инаугурация Трампа пройдет 20 января. До этой даты решения США как прежде остаются за действующей администрацией Белого дома и Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил перебросить на Украину военных со всего Евросоюза.