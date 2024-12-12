Трамп предложил перебросить на Украину военных со всего Евросоюза

Новоизбранный 47-й президент США Дональд Трамп предлагал разместить на Украине военных из ЕС, которые бы наблюдали за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

По данным иностранной газеты, Дональд Трамп выступил с предложением во время трехсторонней встречи в Париже. Лично в разговоре с украинским и французским лидерами он отметил, что поддерживает создание сильной Украины, но не хочет видеть ее НАТО.

Также Трамп заявил, что за обеспечением безопасности на Украине должны следить европейские военные. По его словам, бойцы могли бы наблюдать за тем действием режима прекращения огня. При этом на вопрос о размещении американских военных республиканец ответил, что такого на посту президента не планирует.

Напомним, Зеленский, Макрон и Трамп встретились в Париже 7 декабря. В тот же день торжественно открыли собор Нотр-Дам, который восстанавливали с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал решение Владимира Зеленского наносить удары по России.