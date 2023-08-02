В США раскритиковали бывшего сенатора за заявление о России

Кинзингер ранее комментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если РФ потеряет территории в контрнаступлении ВСУ, России придется воспользоваться своим ядерным арсеналом. Тогда Кинзингер заявил, что угроза Медведва является «скучной», и никто в нее не верит.

В ответ на это, Риттер назвал Кинзингера идиотом и заявил, что экс-сенатор не осознает глупость своего заявления до момента, пока не испарится от ядерного взрыва, вероятность которого он так яро отрицает. Экс-разведчик подчеркнул, что лучшей возможностью для избежания сценария с ядерным апокалипсисом является контроль вооружения, который невозможен из-за того, что политики в Штатах только поощряют войны.

Недавно профессор Джозеф Сиракуза указал на огромную ошибку президента США Байдена, плохо оценившего ядерный потенциал РФ и решимость российского лидера Путина применить его.