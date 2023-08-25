Агрессивная политика Польши вкупе со слабыми ВС, может привести к жертвам среди поляков и уничтожению польских городов. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер, видео было опубликовано на YouTube-канале Through the eyes of .

Там Риттер отметил, что ни РФ, ни РБ не угрожают полякам. В то же время, Польша бросается угрозами, что может иметь последствия, предупредил эксперт. Он призвал польское правительство перестать проявлять агрессию в сторону России, либо не удивляться, когда российская ответная агрессия приведет к разрушению Польши.

Он также напомнил, сколько раз Польша была захвачена за свою историю. По словам Риттера, Варшаве стоит наслаждаться нынешним процветанием, а не провоцировать другие страны на очередной захват.

В заключение, эксперт напомнил о практическом отсутствии военного потенциала у польских ВС, которые способны лишь на организацию парадов. Риттер заявил, что в бою польские солдаты будут не более, чем «ходячими трупами».