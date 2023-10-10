В США раскрыли, каким «незаметным» оружием пользуется Россия на Украине

Военный обозреватель Ставрос Атламазоглу Business Insider заявил, что Россия все больше инвестирует в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), о чем свидетельствует ситуация в зоне проведения спецоперации на Украине.

По мнению эксперта, Москва в ближайшее время не намерена прекращать конфликт на территории соседнего государства.

«Российские электронные воины переходят к «гораздо более тонким» операциям на линии фронта на Украине», – под таким заголовком Атламазоглу выпустил свой материал в издании.

По мнению обозревателя, войска РЭБ и стороны РФ, и со стороны Украины, выполняют «искусные» операции на линии боевого соприкосновения. Атламазоглу отметил, что на работу таких войск нужно обращать не меньшее внимание, чем на действия с танками и БПЛА.

Как отметил аналитик, электронная война является «незаметной», однако именно она может создавать ключевые события во время боев.

Радиоэлектронная борьба относится к разновидностям вооруженной борьбы, в процессе которой радиопомехи воздействуют на вражеские радиоэлектронные средства и разведывательные системы, что вызывает создание неточной информации. Кроме того, к задачам РЭБ относится и защита своего оборудование от воздействия со стороны врага.

Минобороны РФ регулярно сообщает о ликвидации беспилотников с помощью РЭБ преимущественно в приграничных с Украиной регионах, а также в Республике Крым и Севастополе.