В США раскрыли страшную тайну Зеленского
В США Зеленского сравнили с голым королем
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп был прав, когда заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — диктатор, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.
«Не имело значения, что любой, у кого есть глаза, мог видеть, что король голый», — говорится в статье.
Еще до того, как Трамп сказал, что срок полномочий Зеленского давно истек, разные организации и издания публиковали статьи, раскрывающие преступную деятельность главы киевского режима, пишет автор.
Он называет действия Зеленского «возмутительными». Карпентер призвал Запад перестать создавать Зеленскому образ героя и «демократического мученика» и понять, что именно на нем лежит часть ответственности за сложившуюся на Украине ситуацию.
Ранее в СМИ раскрыли возможное место переговоров США и Украины.