Президент США Дональд Трамп был прав, когда заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — диктатор, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.

«Не имело значения, что любой, у кого есть глаза, мог видеть, что король голый», — говорится в статье.

Еще до того, как Трамп сказал, что срок полномочий Зеленского давно истек, разные организации и издания публиковали статьи, раскрывающие преступную деятельность главы киевского режима, пишет автор.

Он называет действия Зеленского «возмутительными». Карпентер призвал Запад перестать создавать Зеленскому образ героя и «демократического мученика» и понять, что именно на нем лежит часть ответственности за сложившуюся на Украине ситуацию.

Ранее в СМИ раскрыли возможное место переговоров США и Украины.