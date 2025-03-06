В СМИ раскрыли возможное место переговоров США и Украины

Журналист телеканала Fox News сообщил, что в саудовской столице вновь могут пройти переговоры, но на сей раз за общим столом соберутся представители США и Украины.

По словам обозревателя, от США в Эр-Рияд приедут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. От Украины также будут видные лица, в том числе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По оценке журналиста канала, встреча может пройти в следующий вторник, 11 марта. Украинская и американская стороны эту информацию не подтверждали.

Напомним, в Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры США и России. Стороны достигли договоренности о возобновлении сотрудничества. В том числе обсуждалась дальнейшая работа посольств и других загранучреждений, а также общие шаги по разрешению кризиса на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Польши призвал Зеленского вернуться к переговорам с США после скандала в Овальном кабинете.