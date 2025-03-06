В СМИ раскрыли возможное место переговоров США и Украины
Fox News: делегация США встретится в Эр-Рияде с украинскими представителями
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Журналист телеканала Fox News сообщил, что в саудовской столице вновь могут пройти переговоры, но на сей раз за общим столом соберутся представители США и Украины.
По словам обозревателя, от США в Эр-Рияд приедут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. От Украины также будут видные лица, в том числе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По оценке журналиста канала, встреча может пройти в следующий вторник, 11 марта. Украинская и американская стороны эту информацию не подтверждали.
Напомним, в Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры США и России. Стороны достигли договоренности о возобновлении сотрудничества. В том числе обсуждалась дальнейшая работа посольств и других загранучреждений, а также общие шаги по разрешению кризиса на Украине.
Ранее сообщалось, что президент Польши призвал Зеленского вернуться к переговорам с США после скандала в Овальном кабинете.